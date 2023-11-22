Курбонмамадова рассказала, какая схватка оказалась наиболее сложной на турнире в Монпелье

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова объяснила, почему схватка с израильтянкой Тимной Нельсон-Леви оказалась наиболее сложной на турнире в Монпелье.

«Запомнилась дуэль с израильтянкой Тимной Нельсон-Леви в четвертьфинале. Трудным оказалось не само противостояние, а ощущения после него. Всё вышло сумбурно. Соперница применила запрещённый болевой приём на плечо — ваки-гатамэ. Было очень больно, когда уходила с татами, даже до слёз. А до следующей встречи оставалось очень мало времени. Переживала по этому поводу. Но всё обошлось. Успела прийти в себя», — заявила Курбонмамадова в интервью RT.

Ранее Курбонмамадова рассказала, что является её целью на данный момент.