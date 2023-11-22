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Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для экс-главы ЦСП и СБР Кравцова

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Прокуратура запросила десять лет лишения свободы для бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) и Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова.
Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для экс-главы ЦСП и СБР Кравцова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram‑канал «Правовой блок».

Также прокурор запросил штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трёх лет.

Кравцов был арестован в сентябре 2020 года. Он обвиняется по ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Кравцов возглавлял ЦСП с 2009 года. Главой СБР он был с 2014 по 2018 год.

Ранее Кравцов пожаловался ОНК на ухудшение здоровья в СИЗО.

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