Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для экс-главы ЦСП и СБР Кравцова
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram‑канал «Правовой блок».
Также прокурор запросил штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трёх лет.
Кравцов был арестован в сентябре 2020 года. Он обвиняется по ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Кравцов возглавлял ЦСП с 2009 года. Главой СБР он был с 2014 по 2018 год.
Ранее Кравцов пожаловался ОНК на ухудшение здоровья в СИЗО.