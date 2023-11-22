Чарло отказался от боя с Муртазалиевым и лишился титула IBF

Американский боксёр Джермелл Чарло принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

Об этом сообщается на сайте организации.

Чарло уведомил о решении президента организации Дэрила Пиплза. Американский боксёр сообщил, что обязательная защита чемпионского титула является для него проблемой на данном этапе карьеры.

Напомним, что Чарло потерял титул WBO из-за отказа защищать чемпионский пояс в бою против Тима Цзю. Он решил провести поединок с Альваресом в весовой категории до 76,2 кг и автоматически потерял пояс в первом полусреднем весе после выхода на ринг.

Ранее Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем бою.