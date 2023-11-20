Губерниев — о разгроме Кубы: для сборной России ничего значимого не произошло
«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили ещё. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли — и замечательно», — цитирует Губерниева Sport24.
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
Ранее Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.