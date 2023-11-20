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Губерниев — о разгроме Кубы: для сборной России ничего значимого не произошло

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромной победе сборной России над Кубой в товарищеском матче.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили ещё. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли — и замечательно», — цитирует Губерниева Sport24.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.

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