RT в Telegram
Подпишись

Титов: есть вероятность, что бой Бивола и Бетербиева состоится летом

Короткая ссылка
Герман Титов, сопромоутер Дмитрия Бивола, заявил, что поединок россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым может состояться летом в Саудовской Аравии.
Титов: есть вероятность, что бой Бивола и Бетербиева состоится летом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Бивол vs Бетербиев — первое место. Это самый ожидаемый бой для мира бокса, несмотря на то, что оба россияне. Это поединок за «абсолюта», и сейчас есть большая вероятность, что встреча может состояться летом, после Рамадана в Саудовской Аравии», — цитирует Титова «Матч ТВ». 

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить