Титов: есть вероятность, что бой Бивола и Бетербиева состоится летом

Герман Титов, сопромоутер Дмитрия Бивола, заявил, что поединок россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым может состояться летом в Саудовской Аравии.

«Бивол vs Бетербиев — первое место. Это самый ожидаемый бой для мира бокса, несмотря на то, что оба россияне. Это поединок за «абсолюта», и сейчас есть большая вероятность, что встреча может состояться летом, после Рамадана в Саудовской Аравии», — цитирует Титова «Матч ТВ».

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.