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«Адмирал» выставил канадского хоккеиста Граоваца на драфт отказов

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Владивостокский «Адмирал» выставил канадского нападающего Тайлера Граоваца на драфт отказов.
«Адмирал» выставил канадского хоккеиста Граоваца на драфт отказов
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Любой клуб Континентальной хоккейной лиги может забрать 30-летнего форварда в свою систему. 

Игрок в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал четыре очка (три шайбы и одна результативная передача). Хоккеист также выступал за подмосковный «Витязь» и минское «Динамо». Всего на его счету 51 очко (23 + 28) в 120 матчах КХЛ. 

Ранее КХЛ назвала лауреатов 11-й недели регулярного чемпионата среди вратарей, защитников, нападающих и новичков.

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