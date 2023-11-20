«Адмирал» выставил канадского хоккеиста Граоваца на драфт отказов

Владивостокский «Адмирал» выставил канадского нападающего Тайлера Граоваца на драфт отказов.

Любой клуб Континентальной хоккейной лиги может забрать 30-летнего форварда в свою систему.

Игрок в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал четыре очка (три шайбы и одна результативная передача). Хоккеист также выступал за подмосковный «Витязь» и минское «Динамо». Всего на его счету 51 очко (23 + 28) в 120 матчах КХЛ.

Ранее КХЛ назвала лауреатов 11-й недели регулярного чемпионата среди вратарей, защитников, нападающих и новичков.