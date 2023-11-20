GSN: футболист сборной Гибралтара обвинил тренера в издевательствах

Футболист сборной Гибралтара обвинил тренера команды Хулио Рибаса в угрозах и издевательствах.

По информации Gibraltar Sports News, в команде уже несколько месяцев царит негативная обстановка, некоторые игроки получают постоянные угрозы от тренера.

Отмечается, что недавно специалист был замешан в «серьёзном случае издевательства» над одним из игроков сборной, при этом глава гибралтарской федерации футбола Иван Робба знал об этом, но пытался замять дело.

19 ноября Гибралтар потерпел поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с Францией. Встреча завершилась со счётом 0:14. Франция набрала 21 очко и занимает первое место в группе В. У Гибралтара ноль очков.

Ранее Ирина Костылёва, мама фигуристки Елены Костылёвой, сообщила, что может подать в суд на тренерский штаб школы «Москвич» за обращение с дочерью.