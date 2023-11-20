Marca: «Реал» обвинил Ла Лигу, ФИФА и УЕФА в травмах игроков из-за календаря

Руководство мадридского «Реала» возмущено графиком игр в сезоне-2023/24.

По информации журналиста Marca Хавьера Бирланга, клуб обвиняет в травмах своих игроков Ла Лигу, Федерацию футбола Испании, ФИФА и УЕФА. По мнению «Реала», именно они виноваты в создании перегруженного календаря, приводящего к травмам футболистов.

Во время пауз на международные матчи мадридский клуб лишился нападающего Винисиуса, который выбыл до февраля, и Камавингу, который пропустит около десяти недель.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич готов переехать в Саудовскую Аравию летом 2024 года.