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Marca: «Реал» обвинил Ла Лигу, ФИФА и УЕФА в травмах игроков из-за календаря

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Руководство мадридского «Реала» возмущено графиком игр в сезоне-2023/24.

По информации журналиста Marca Хавьера Бирланга, клуб обвиняет в травмах своих игроков Ла Лигу, Федерацию футбола Испании, ФИФА и УЕФА. По мнению «Реала», именно они виноваты в создании перегруженного календаря, приводящего к травмам футболистов.

Во время пауз на международные матчи мадридский клуб лишился нападающего Винисиуса, который выбыл до февраля, и Камавингу, который пропустит около десяти недель.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич готов переехать в Саудовскую Аравию летом 2024 года.

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