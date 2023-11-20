AS: Гави порвал кресты в матче с Грузией, он может пропустить Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил серьёзную травму в матче десятого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Грузии.

По информации AS, футболист порвал крестообразную связку. Если диагноз подтвердится, то он рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия на Евро-2024.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды. Сборная занимает первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

В текущем сезоне Гави провёл за «Барселону» 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ранее в RFEF сообщили, что травма Гави серьёзная.