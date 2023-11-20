RT в Telegram
Подпишись

AS: Гави порвал кресты в матче с Грузией, он может пропустить Евро-2024

Короткая ссылка
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил серьёзную травму в матче десятого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Грузии.

По информации AS, футболист порвал крестообразную связку. Если диагноз подтвердится, то он рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия на Евро-2024.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды. Сборная занимает первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира. 

В текущем сезоне Гави провёл за «Барселону» 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. 

Ранее в RFEF сообщили, что травма Гави серьёзная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить