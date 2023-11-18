Колобков считает, что МОК боится потерять своё влияние в мировом спорте

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о влиянии Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в спорте.

«Конечно, у WADA есть своя монополия в олимпийском движении, но при этом существует ряд примеров, как в спортивных лигах США, где действуют свои антидопинговые правила, которые вступают в противоречия с кодексом этого антидопингового агентства.

Что касается МОК, то у него существует лишь одна задача — проведение Олимпийских игр и фестивалей. Вмешиваться во все другие соревнования они не должны, ведь мировой спорт довольно многообразен. Но они всячески стараются сохранить своё влияние и не допустить появления новых форматов, хотя Игры дружбы абсолютно никому не угрожают», — сказал Колобков RT.

Ранее Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт.