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Колобков считает, что МОК боится потерять своё влияние в мировом спорте

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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о влиянии Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в спорте.
Колобков считает, что МОК боится потерять своё влияние в мировом спорте
  • РИА Новости

«Конечно, у WADA есть своя монополия в олимпийском движении, но при этом существует ряд примеров, как в спортивных лигах США, где действуют свои антидопинговые правила, которые вступают в противоречия с кодексом этого антидопингового агентства.

Что касается МОК, то у него существует лишь одна задача — проведение Олимпийских игр и фестивалей. Вмешиваться во все другие соревнования они не должны, ведь мировой спорт довольно многообразен. Но они всячески стараются сохранить своё влияние и не допустить появления новых форматов, хотя Игры дружбы абсолютно никому не угрожают», — сказал Колобков RT.

Ранее Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт.

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