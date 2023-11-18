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O Globo: Винисиус из-за травмы бедра не сыграет с Аргентиной и вернётся в «Реал»

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму бедра и не сможет сыграть за сборную Бразилии в матче с Аргентиной.

Как сообщает O Globo, форвард получил повреждение в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

По информации источника, Винисиус вернётся в стан мадридского клуба.

Футболист выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец сыграл за команду десять матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Бразильский форвард недавно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2027 года.

Ранее Винисиуса признали лучшим футболистом Примеры сезона-2022/23.

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