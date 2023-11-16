Tuttomercatoweb: cкауты «Ювентуса» просмотрят Сперцяна в матче сборной Армении

Скауты итальянского «Ювентуса» посетят матч сборной Армении с командой Хорватии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

Работники туринского клуба приедут на игру, чтобы посмотреть на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации СМИ, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета. Скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием хавбека.

Матч сборной Хорватии с командой Армении пройдёт 21 ноября в Загребе в 22:45 мск.

В нынешнем сезоне Сперцян забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов предположил трансферную стоимость Сперцяна.