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Тарасова: работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, почему не пошла работать в Госдуму.
Тарасова: работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мне нечего там делать. Что касается деятельности спортсменов в Госдуме, то их работы мы не чувствуем. Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство», — цитирует Тарасову Sport24.

Она добавила, что любит свою тренерскую деятельность. При этом Тарасова отметила, что олимпийские чемпионы живут скромно, не пользуясь какими-то благами.

Ранее Тарасова заявила, что пропуск этапа Гран-при в Самаре станет потерей для самой Софьи Акатьевой.

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