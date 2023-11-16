Романо: игрока «Милана» Флоренци подозревают в играх на ставках

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци находится под следствием по подозрению в незаконной игре на тотализаторе.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

17 октября Итальянская федерация футбола дисквалифицировала игрока «Ювентуса» Николо Фаджоли на семь месяцев. Также он должен на протяжении полугода проходить лечение от игровой зависимости, принять участие по меньшей мере в десяти публичных встречах в центрах лечения лудомании и выплатить штраф в размере €12,5 тыс.

Ранее «Ювентус» продлил контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом Фаджоли.