Навка: МОК ревностно относится к альтернативным соревнованиям, поэтому запугивает
- РИА Новости
«Мировые события сейчас толкают МОК на подобные рекомендации, которые приводят только к еще большему непониманию. Они ревностно относятся к подобным идеям, поэтому пытаются запугивать», — цитирует Навку Sport24.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией МОК по олимпийскому будущему наших спортсменов.