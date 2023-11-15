RT в Telegram
Подпишись

Навка: МОК ревностно относится к альтернативным соревнованиям, поэтому запугивает

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) запугивает национальные олимпийские комитеты (НОК), чтобы те не участвовали в альтернативных соревнованиях в России.
Навка: МОК ревностно относится к альтернативным соревнованиям, поэтому запугивает
  • РИА Новости

«Мировые события сейчас толкают МОК на подобные рекомендации, которые приводят только к еще большему непониманию. Они ревностно относятся к подобным идеям, поэтому пытаются запугивать», — цитирует Навку Sport24.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией МОК по олимпийскому будущему наших спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить