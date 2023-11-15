Навка: МОК ревностно относится к альтернативным соревнованиям, поэтому запугивает

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) запугивает национальные олимпийские комитеты (НОК), чтобы те не участвовали в альтернативных соревнованиях в России.

«Мировые события сейчас толкают МОК на подобные рекомендации, которые приводят только к еще большему непониманию. Они ревностно относятся к подобным идеям, поэтому пытаются запугивать», — цитирует Навку Sport24.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией МОК по олимпийскому будущему наших спортсменов.