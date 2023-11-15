Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»

«Черноморец» и главный тренер команды Константин Зырянов приняли совместное решение о расторжении контракта.

Вместе со специалистом клуб также покидают помощник главного тренера Константин Лобов, тренер Дмитрий Вязьмикин и наставник вратарей Юрий Окрошидзе, сообщает пресс-служба «Черноморца».

Отмечается, что о назначении нового главного тренера команды будет объявлено в скором времени.

Под руководством 46-летнего наставника команда по итогам прошлого сезона вышла в Первую лигу. На данный момент «Черноморец» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Первой лиги с 18 очками.

Ранее спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.