Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»
- РИА Новости
Вместе со специалистом клуб также покидают помощник главного тренера Константин Лобов, тренер Дмитрий Вязьмикин и наставник вратарей Юрий Окрошидзе, сообщает пресс-служба «Черноморца».
Отмечается, что о назначении нового главного тренера команды будет объявлено в скором времени.
Под руководством 46-летнего наставника команда по итогам прошлого сезона вышла в Первую лигу. На данный момент «Черноморец» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Первой лиги с 18 очками.
Ранее спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.