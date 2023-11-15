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Мамиашвили назвал тоталитарной позицию МОК по Играм дружбы

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) национальным олимпийским комитетам (НОК) различных стран не принимать участия во Всемирных играх дружбы.

«Понятна политизированность всей вакханалии и того безобразия, которое происходит вокруг спорта. Это какое-то абсурдное решение, комитет должен поддерживать стремления развивать спорт. Перспектив и будущего у международного олимпийского движения с таким руководством, с такой тоталитарной позицией нет», — цитирует Мамиашвили РИА Новости. 

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.

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