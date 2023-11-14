Мостовой: если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить», — приводит слова Мостового Sport24.
В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.
Ранее сообщалось, что Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером.