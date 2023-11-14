Мостовой: если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на приглашение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силвы на просмотр.

«Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить», — приводит слова Мостового Sport24.

В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.

Ранее сообщалось, что Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером.