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Мостовой: если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на приглашение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силвы на просмотр.
Мостовой: если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить», — приводит слова Мостового Sport24.

В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.

Ранее сообщалось, что Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером.

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