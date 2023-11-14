Цыплаков принёс «Спартаку» победу над московским «Динамо» в КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Егор Филин, Дмитрий Вишневский и Максим Цыплаков, оформивший дубль. У «Динамо» шайбы забросили Павел Кудрявцев, Дмитрий Рашевский и Андрей Миронов.
«Спартак» набрал 45 очков и возглавляет Западную конференцию. В активе «Динамо» также 45 очков и вторая позиция.
В других матчах «Витязь» обыграл «Сочи» (3:1), а «Металлург» победил минское «Динамо» (4:1).
Ранее дубль Глотова помог СКА победить «Ак Барс» в матче КХЛ.