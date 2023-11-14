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Цыплаков принёс «Спартаку» победу над московским «Динамо» в КХЛ

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«Спартак» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Цыплаков принёс «Спартаку» победу над московским «Динамо» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Игра завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Егор Филин, Дмитрий Вишневский и Максим Цыплаков, оформивший дубль. У «Динамо» шайбы забросили Павел Кудрявцев, Дмитрий Рашевский и Андрей Миронов.

«Спартак» набрал 45 очков и возглавляет Западную конференцию. В активе «Динамо» также 45 очков и вторая позиция.

В других матчах «Витязь» обыграл «Сочи» (3:1), а «Металлург» победил минское «Динамо» (4:1).

Ранее дубль Глотова помог СКА победить «Ак Барс» в матче КХЛ.

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