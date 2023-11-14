Жирков предложил сборной России сыграть с командой Медиалиги

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче отечественной национальной команды против сборной Кубы.

«Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации. Сейчас самое главное играть. Играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно», — цитирует Жиркова «Чемпионат.com».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин покинули расположение сборной России.