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Жирков предложил сборной России сыграть с командой Медиалиги

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Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче отечественной национальной команды против сборной Кубы.
Жирков предложил сборной России сыграть с командой Медиалиги
  • РИА Новости

«Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации. Сейчас самое главное играть. Играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно», — цитирует Жиркова «Чемпионат.com».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин покинули расположение сборной России.

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