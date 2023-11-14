Тренер Макгрегора: я переживал за психическое здоровье Конора
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«Не буду врать: я переживал за психическое здоровье Конора. Но сегодня я узнал, что Макгрегор начал тренировки с отличной группой спарринг-партнёров. Что ж, он делает хотя бы это», — цитирует Кавана The MMA Hour.
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении Макгрегора в октагон после длительного перерыва.