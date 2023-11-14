Тарасова: Ангелополу и Ушаковой нужно время, чтобы заработать в тандеме
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«Им надо время, чтобы скататься, только потом можно будет посмотреть, что эта пара из себя представляет. Каждый из них по-своему хорош на индивидуальном уровне, но работа в тандеме — это другое», — цитирует Тарасову РИА Новости.
В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Ангелопол, выступающий в танцах на льду, приступил к занятиям в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.