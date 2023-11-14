Тарасова: Ангелополу и Ушаковой нужно время, чтобы заработать в тандеме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Валерию Ангелополу и Арине Ушаковой потребуется время, чтобы начать работать в паре.

«Им надо время, чтобы скататься, только потом можно будет посмотреть, что эта пара из себя представляет. Каждый из них по-своему хорош на индивидуальном уровне, но работа в тандеме — это другое», — цитирует Тарасову РИА Новости.

В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Ангелопол, выступающий в танцах на льду, приступил к занятиям в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.