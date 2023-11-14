Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Кетова пройдёт 11 декабря

Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Евгения Кетова состоится 11 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче, который пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, сыграют Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков, Сергей Плотников, Василий Кошечкин и другие.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.