RT в Telegram
Подпишись

Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Кетова пройдёт 11 декабря

Короткая ссылка
Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Евгения Кетова состоится 11 декабря.
Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Кетова пройдёт 11 декабря
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче, который пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, сыграют Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков, Сергей Плотников, Василий Кошечкин и другие.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить