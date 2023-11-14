Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Кетова пройдёт 11 декабря
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В матче, который пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, сыграют Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков, Сергей Плотников, Василий Кошечкин и другие.
Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.
37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.
Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.
Ранее СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.