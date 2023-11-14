ЦСКА номинирован на премию УЕФА в области массового футбола

Российский футбольный союз (РФС) заявил московский ЦСКА в качестве номинанта на ежегодную премию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Grassroots Awards‑2023/24.

Как сообщается на сайте РФС, ЦСКА номинирован на премию «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола».

Также от России были заявлены ещё пять номинантов, которые являются победителями конкурса «Россия — футбольная страна».

Среди них «Металлург» из Челябинской области (лучший любительский футбольный клуб), а также проекты — «Футбол — моя жизнь» (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда» (лучший образовательный проект) и «Футбольные Мамы» (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлечённых в массовый футбол).

УЕФА объявит лауреатов премии Grassroots Awards весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустил монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».