ЦСКА номинирован на премию УЕФА в области массового футбола
- РИА Новости
Как сообщается на сайте РФС, ЦСКА номинирован на премию «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола».
Также от России были заявлены ещё пять номинантов, которые являются победителями конкурса «Россия — футбольная страна».
Среди них «Металлург» из Челябинской области (лучший любительский футбольный клуб), а также проекты — «Футбол — моя жизнь» (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда» (лучший образовательный проект) и «Футбольные Мамы» (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлечённых в массовый футбол).
УЕФА объявит лауреатов премии Grassroots Awards весной 2024 года.
Ранее сообщалось, что Банк России выпустил монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».