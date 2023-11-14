В Италии не знают о побеге украинского рыбака Билана

Координатор Итальянской федерации рыболовного спорта (Fipsas) Барбара Дуранте, выступившая организатором чемпионата по рыбалке, прокомментировала побег украинца Артура Билана.

«Мы не знаем об этом. Артур находился в списке спортсменов и принял участие в турнире. В воскресенье у команд был прощальный ужин по случаю закрытия, после чего они разъехались», — приводит слова Дуранте РИА Новости.

По её словам, Fipsas не занималась проездом, трансфером и размещением участников чемпионата и не обладает информацией о проживании украинской команды.

Напомним, что лидер сборной Украины по ловле рыбы спиннингом с берега Данил Лясов сообщил, что Билан в переписке с ним заявил о решении остаться в Европе, чтобы уклониться от двух повесток на мобилизацию.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова предположила, что рыбака Билана объявят предателем на Украине.