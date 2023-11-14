В Англии отстранили футбольного чиновника за сравнение Нетаньяху с Гитлером

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила одного из своих функционеров, Васима Хака, за то, что тот сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

«Расследование поведения Хака продолжается. Васим отстранён от своих обязанностей до завершения процесса», — приводит британский журналист Роб Харрис слова из заявления FA на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Хак, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, написал в X: «Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Гитлер гордился бы им». Вскоре чиновник удалил публикацию.

Ранее сообщалось, что FA начала дисциплинарное расследование в отношении Хака.