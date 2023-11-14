В Англии отстранили футбольного чиновника за сравнение Нетаньяху с Гитлером
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«Расследование поведения Хака продолжается. Васим отстранён от своих обязанностей до завершения процесса», — приводит британский журналист Роб Харрис слова из заявления FA на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что Хак, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, написал в X: «Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Гитлер гордился бы им». Вскоре чиновник удалил публикацию.
Ранее сообщалось, что FA начала дисциплинарное расследование в отношении Хака.