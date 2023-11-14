Олусегун: «Краснодар» — самый большой и великий клуб России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал краснодарский клуб самым великим в России.

«Самые удивительные фанаты в России — у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Всё потому, что «Краснодар» — самый большой и великий клуб России», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.

В текущем сезоне нигериец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба назвал Эдуарда Сперцяна футболистом европейского уровня.