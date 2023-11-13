Хелвани: реванш Анкалаева и Уокера состоится в январе
Как сообщает журналист Ариэль Хелвани со ссылкой на тренера бразильца Джона Кавану, поединок состоится 13 января.
Поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.
Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.
Ранее сообщалось, что UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаева с Уокером.