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В МОК заявили о желании быстрого решения по делу Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) хотел бы видеть быстрое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В МОК заявили о желании быстрого решения по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов», — приводит заявление МОК РИА Новости.

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года. 

Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой.

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