В МОК заявили о желании быстрого решения по делу Валиевой
- РИА Новости
«Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов», — приводит заявление МОК РИА Новости.
Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.
Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой.