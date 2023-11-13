В МОК заявили о желании быстрого решения по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) хотел бы видеть быстрое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов», — приводит заявление МОК РИА Новости.

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.

Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой.