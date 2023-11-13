Аргентинец Вера: учу русский каждый день, успехов нет
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«Как идёт процесс получения российского паспорта? На сегодняшний день есть ряд проблем, но всё идёт своим чередом. Учу русский каждый день. Успехов нет», — приводит слова Веры Sport24.
Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.
Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» займутся оформлением паспортов России для легионеров.