Аргентинец Вера: учу русский каждый день, успехов нет

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал об изучении русского языка.

«Как идёт процесс получения российского паспорта? На сегодняшний день есть ряд проблем, но всё идёт своим чередом. Учу русский каждый день. Успехов нет», — приводит слова Веры Sport24.

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» займутся оформлением паспортов России для легионеров.