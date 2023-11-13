Агент Тюкавина подтвердил опцию автоматического продления контракта с «Динамо»
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«У него есть опция. Её никто не скрывал. Там ещё есть юридические тонкости. Но то, что «Динамо» вынесло это в СМИ, это их дело, пускай тогда они и комментируют. Но можно теперь говорить, что следующий сезон Костя проведёт в «Динамо»? Определённые предложения по нему есть», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
«Динамо» на своём поле нанесло поражение «Оренбургу» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. У Тюкавина реализовалось условие автопродления контракта в этом матче. Футболист также забил гол.
Тюкавин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость €8 млн.
Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об основных проблемах бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.