Агент Тюкавина подтвердил опцию автоматического продления контракта с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил об автоматическом продлении контракта со столичным клубом.

«У него есть опция. Её никто не скрывал. Там ещё есть юридические тонкости. Но то, что «Динамо» вынесло это в СМИ, это их дело, пускай тогда они и комментируют. Но можно теперь говорить, что следующий сезон Костя проведёт в «Динамо»? Определённые предложения по нему есть», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Динамо» на своём поле нанесло поражение «Оренбургу» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. У Тюкавина реализовалось условие автопродления контракта в этом матче. Футболист также забил гол.

Тюкавин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость €8 млн.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об основных проблемах бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.