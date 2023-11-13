Калинин: «Факел» заставил ЦСКА играть на отбой, это о многом говорит
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«Приятно не проигрывать, могли и выиграть. Все в хорошем настроении, но всё ещё впереди. Мы заставили ЦСКА играть на отбой, это о многом говорит. Сейчас нет смысла смотреть в таблицу, всё очень быстро меняется», — цитирует Калинина «Матч ТВ».
Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.
После 15 туров РПЛ воронежцы набрали 19 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.
Ранее Божин заявил, что гол вратарю и капитану ЦСКА Игорю Акинфееву будет одним из памятных в карьере.