Абаскаль: чем больше критикуют «Спартак», тем лучше

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что положительно относится к конструктивной критике в свой адрес.

«Но насчёт критики: чем больше её, тем лучше. Чем конструктивнее критика, тем мне лучше. Иногда нужно поприслушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не к домашним критикам», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Вместе с тем он сообщил, что критики достаточно и внутри команды.

«Мы ставим высокую планку сами себе. Когда хорошо идёт игра, тяжело выходить на замену, на поле и так всё получается, в игре было сложно что-то улучшить, только со стороны «физики», — добавил Абаскаль.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Абаскаля.

В составе проигравших отличился Максим Осипенко (80-я минута, пенальти). У красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (четвёртая) и Квинси Промес (15-я). Голландец также оформил результативную передачу.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов».