«Челси» ушёл от поражения на 95-й минуте в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Челси» не смогли выявить победителя в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:4.

В составе «горожан» дубль оформил Эрлинг Холанд (25-я, 47-я), также по мячу забили Мануэль Аканджи (45 + 1) и Родриго Эрнандес (86-я). У «синих» отличились Тьяго Силва (29-я), Рахим Стерлинг (37-я), Николас Джексон (67-я) и Коул Палмер (90 + 5).

«Ман Сити» с 30 очками расположился на первой строчке таблицы чемпионата Англии. «Челси» с 15 очками расположился на 11-м месте.

Ранее «Ливерпуль» на своём поле нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.