«Челси» ушёл от поражения на 95-й минуте в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
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Встреча завершилась со счётом 4:4.
В составе «горожан» дубль оформил Эрлинг Холанд (25-я, 47-я), также по мячу забили Мануэль Аканджи (45 + 1) и Родриго Эрнандес (86-я). У «синих» отличились Тьяго Силва (29-я), Рахим Стерлинг (37-я), Николас Джексон (67-я) и Коул Палмер (90 + 5).
«Ман Сити» с 30 очками расположился на первой строчке таблицы чемпионата Англии. «Челси» с 15 очками расположился на 11-м месте.
Ранее «Ливерпуль» на своём поле нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.