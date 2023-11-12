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«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча проходила на «Джи-Драйв Арене» в Омске и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (2), Владимир Ткачёв, Рид Буше (2) и Игорь Гераськин. У гостей голы на счету Тайлера Вона (2), Клиффа Пу и Дойла Сомерби.

После 29 игр омская команда набрала 39 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 25 баллами располагается на десятой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что хабаровский «Амур» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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