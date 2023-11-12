Пименов считает, что Миранчук вряд ли вернётся из «Аталанты» в «Локомотив»
«Думаю, это не вариант для Алексея. Там большая группа атаки. И в целом народу в «Локо» сейчас много, но защитников нет. Так что нужно смотреть на другие позиции», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».