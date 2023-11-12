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Пименов считает, что Миранчук вряд ли вернётся из «Аталанты» в «Локомотив»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в московский «Локомотив».

«Думаю, это не вариант для Алексея. Там большая группа атаки. И в целом народу в «Локо» сейчас много, но защитников нет. Так что нужно смотреть на другие позиции», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».



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