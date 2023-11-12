Кривцов не считает матч 15-го тура с «Зенитом» ключевым в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признался, что матч 15-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» не является основным в борьбе за золотые медали сезона-2023/24.

«Чувствовалось ли, что этот матч главный в сезоне? Особо нет. Думаю, второй матч главным будет, ответный. Только первый круг кончился. Наверное, второй матч будет ключевым», — цитирует Кривцова «Матч ТВ».

Он также признался, что футболисты «Краснодара» испытывали небольшой мандраж от мысли, что «Зенит» может догнать в турнирной таблице.

«Всегда волнение чуть присутствует, а так — нормально», — добавил Кривцов.

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1.

В составе сине-бело-голубых мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «быков» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Владимир Ивич заявил, что остался доволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ.