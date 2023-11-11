Дэнис: я готов подраться с Махачевым в своём первом же поединке в UFC

Бывший боец Bellator Диллон Дэнис заявил, что может провести поединок с российским бойцом UFC Исламом Махачевым.

«Я провёл боксёрский поединок, и люди сразу забыли, что мои навыки джиу-джитсу находятся на другом уровне. Я готов подраться с Махачевым в первом же поединке. Готов подраться с кем угодно прямо в дебюте, клянусь. Если я проиграю — ничего страшного», — сказал Дэнис в интервью MMA Hour.

7 ноября стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P.

21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Ранее Ринат Фахретдинов отреагировал на лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC.