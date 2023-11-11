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Корниленко: считаю, что «Крылья» достойно завершили первую часть сезона

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе над «Уралом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Корниленко: считаю, что «Крылья» достойно завершили первую часть сезона
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Важная победа для нас. Мы понимали, что у «Урала» сейчас непростая ситуация. Считаю, что мы достойно завершили первую часть сезона. Надеюсь, что и во второй части сезона будем показывать достойный результат», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский. У «Урала» забил Силвие Бегич.

На 93-й (90 + 3) минуте матча красную карточку получил полузащитник «Урала» Юрий Газинский.

«Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Урала» — 16 очков и 12-я позиция.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Уралом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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