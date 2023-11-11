Антон Миранчук заявил, что ничего не знает о возможном возвращении брата в «Локо»
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«Брат может вернуться? Честно, не знаю, ребят», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».
По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.
В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее в «Локомотиве» заявили о желании вернуть Алексея Миранчука.