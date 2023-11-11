Антон Миранчук заявил, что ничего не знает о возможном возвращении брата в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан столичного клуба.

«Брат может вернуться? Честно, не знаю, ребят», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Локомотиве» заявили о желании вернуть Алексея Миранчука.