Тренер Мишина: на этапе Гран-при в Казани Валиева доказала, что в России она номер один

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала итоги короткой программы у женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Валиева показала очень чистое и зрелое катание, не зря все ждали её первого выступления. Как оказалось, она была готова выступать после суда. Сегодня Валиева доказала, что в России она номер один», — цитирует Мишину Metaratings.

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она набрала 81,09 балла. Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу Валиевой 10 ноября 2023 года. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.