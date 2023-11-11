RT в Telegram
Подпишись

Тренер Мишина: на этапе Гран-при в Казани Валиева доказала, что в России она номер один

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала итоги короткой программы у женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.
Тренер Мишина: на этапе Гран-при в Казани Валиева доказала, что в России она номер один
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Валиева показала очень чистое и зрелое катание, не зря все ждали её первого выступления. Как оказалось, она была готова выступать после суда. Сегодня Валиева доказала, что в России она номер один», — цитирует Мишину Metaratings

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она набрала 81,09 балла. Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу Валиевой 10 ноября 2023 года. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить