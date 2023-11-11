Горбачёва призналась, что испытывала волнение перед этапом Гран-при России в Казани

Алина Горбачёва призналась, что испытывала волнение перед этапом Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Было очень волнительно, не всё получилось лучшим образом. Было волнение, и не до конца получилось сконцентрироваться на момент «здесь и сейчас», — приводит слова Горбачёвой РИА Новости.

Горбачёва занимает третье промежуточное место. За короткую программу она набрала 73,29 балла.

Лидирует Камила Валиева (81,09).

Ранее Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.