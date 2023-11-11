Мокаев: Аспинэлл победит Павловича нокаутом во втором раунде

Боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказал мнение, что британец Том Аспинэлл победит россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295.

«Аспинэлл победит нокаутом во втором раунде», — написал Мокаев в социальных сетях.

Поединок между Павловичем и Аспинэллом пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее Курбонмамадова назвала Павловича фаворитом в потенциальном бою с Джонсом.