Мокаев: Аспинэлл победит Павловича нокаутом во втором раунде
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«Аспинэлл победит нокаутом во втором раунде», — написал Мокаев в социальных сетях.
Поединок между Павловичем и Аспинэллом пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.
Ранее Курбонмамадова назвала Павловича фаворитом в потенциальном бою с Джонсом.