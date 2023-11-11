Уткин — о голе Давилы: это или большой мастер, или большая удача

Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение касательно гола нападающего ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом».

«Ничего себе, Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол! Но реально так забить — это или большой мастер, или большая удача», — написал Уткин в Telegram-канале.

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

Таким образом, ЦСКА набирает 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (19) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенита» и «Краснодара» ожидается до 45 тыс. зрителей.