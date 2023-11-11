Кожевников заявил, что Овечкин мало забивает в НХЛ из-за повышенной опеки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение касательно результативности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Такое порой бывает, Александр же не робот. И сейчас все соперники уделяют ему больше внимания, настрой на него запредельный и все пытаются не дать ему забить. Но я думаю, что в ближайшее время его прорвёт, он должен разыграться», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

Встреча в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Его соотечественник и партнёр по команде Овечкин сделал результативный пас.

В текущем сезоне Овечкин в 12 играх набрал 9 очков (2 + 7).

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова за хорошую игру.