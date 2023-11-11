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Навка — о допинговом деле Валиевой: Камила будет только сильнее

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение CAS вынести вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой в январе.
Навка — о допинговом деле Валиевой: Камила будет только сильнее
  • РИА Новости

«Я уверена, что Валиева будет только сильнее. Трудности делают нас сильнее. Мне трудно рассуждать на тему самого процесса дела. Лучше спрашивать об этом команду Валиевой, я не компетентна в этом вопросе. Мы все ждём её выступления с нетерпением», — цитирует Навку Sport24.

Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки 10 ноября 2023 года. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович выразила мнение, что вынесение решения по делу Валиевой за два месяца является очень коротким сроком для CAS.

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