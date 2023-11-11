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В «Оренбурге» рассказали о переговорах по переходу Веры в «Локомотив»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».
В «Оренбурге» рассказали о переговорах по переходу Веры в «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Переговорный процесс идёт. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда всё состоится, будем думать», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.

Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.

Ранее в «Оренбурге» не подтвердили переход Веры в «Локомотив».

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