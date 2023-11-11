ЭСК: арбитр верно отменил гол Соболева в матче с «Краснодаром»
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«Решение ЭСК мотивировано тем, что Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча», — говорится в заявлении.
Игра шестого тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Краснодара.
Гол Соболева с пенальти после просмотра VAR был отменён.
Ранее Андрей Червиченко высказался о последних конфликтных ситуациях с участием Александра Соболева.