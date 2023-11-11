ЭСК: арбитр верно отменил гол Соболева в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала верным решение арбитра Евгения Буланова не засчитать гол Александра Соболева в матче Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча», — говорится в заявлении.

Игра шестого тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Краснодара.

Гол Соболева с пенальти после просмотра VAR был отменён.

Ранее Андрей Червиченко высказался о последних конфликтных ситуациях с участием Александра Соболева.