Щербакова выступила с показательной программой в Москве
- РИА Новости
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Фигуристка чисто исполнила тройной флип и двойной аксель.
Напомним, что в Кубке принимают участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших учреждений России: школы ЦСКА, ледового дворца «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, за звание лучшей молодой команды борются представители 80 коммерческих организаций.
Ранее Щербакова рассказала о чувствах, которые испытала после победы на Олимпиаде в Пекине.