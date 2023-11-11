RT в Telegram
Подпишись

Щербакова выступила с показательной программой в Москве

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила на турнире «Битва школ» в Москве с программой по мотивам сериала «17 мгновений весны».
Щербакова выступила с показательной программой в Москве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Фигуристка чисто исполнила тройной флип и двойной аксель.

Напомним, что в Кубке принимают участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших учреждений России: школы ЦСКА, ледового дворца «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, за звание лучшей молодой команды борются представители 80 коммерческих организаций.

Ранее Щербакова рассказала о чувствах, которые испытала после победы на Олимпиаде в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить