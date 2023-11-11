Щербакова выступила с показательной программой в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила на турнире «Битва школ» в Москве с программой по мотивам сериала «17 мгновений весны».

РИА Новости

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