Почеттино считает «Ман Сити» лучшей командой мира с лучшим тренером Гвардиолой

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

«Ман Сити» — лучшая команда с лучшим тренером в мире. У них одна из самых лучших организаций. Мы знаем, что игра будет тяжёлой, но хотим взять три очка», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Игра между командами пройдёт 12 ноября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30 мск.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Челси» — на десятой позиции (15).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.